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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol A Milli Takımı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı kabul etti.

Hürriyet Haber
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Erdoğan, milli sporcularla tek tek tokalaştı, ayaküstü sohbet etti.

Milli Takım kaptanı Osman Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbetinde, takım halinde verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi.

Avrupa şampiyonluğunu kazanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kabulde Erdoğan'a, üzerinde adının yazılı olduğu 1 numaralı milli takım formasını hediye etti.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Bakanı Yıldırım Demirören ile diğer yetkililer de kabulde hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Takımını kabul etti

Recep Tayyip ErdoğanAmpute Milli TakımıKülliyeAK Parti
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