Kartal'ın Cuma kabusu! Maçta 4 gol

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Volkan Narinç

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Murillo (Dk. 63 Eduok), Neumayr (Dk. 78 Rangel), Trezeguet, Adem Büyük (Dk. 78 Mensah)

Beşiktaş: Fabricio, Beck, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup (Dk. 74 Medel), Quaresma (Dk. 74 Lens), Talisca, Babel (Dk. 85 Negredo), Cenk Tosun

Goller: Dk. 7 Babel, Dk. 34 Talisca (Beşiktaş), Dk. 24 Neumayr, Dk. 79 Trezeguet (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 31 Talisca, Dk. 39 Tosic (Beşiktaş), Dk. 34 Veysel Sarı, Dk. 76 Trezeguet, Dk. 90 Ben Youssef, Dk. 90+4 Rangel (Kasımpaşa)

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:

7. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Tosic'in pasıyla savunmanın arkasına koşu yaparak soldan ceza sahasına giren Cenk Tosun, çizgiye inerek pasını verdi. Arka direkte Babel müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1

24. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Neumayr, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

34. dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Caner Erkin'in soldan yaptığı ortaya arka direkte yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 1-2

79. dakikada Kasımpaşa bir kez daha beraberlik golünü attı. Veigneau'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

ŞENOL GÜNEŞ İÇİN LANETLİ CUMA

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde Cuma maçlarında hiç kazanamadı. (4 beraberlik, 1 mağlubiyet)

MEDEL İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş'ta yeni transfer Gary Medel yedekler arasında yer aldı.

Siyah-beyazlı ekibin İnter'den transfer ettiği Medel, ilk kez kadroda kendisine yer buldu.

ADRİANO DA YEDEK

Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Adriano Correia da yedek soyundu.

Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta olduğu gibi yeni transferler Jeremain Lens, Alvaro Negredo ve Orkan Çınar da yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısına Fabricio Agosto Ramirez, Andreas Beck, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Cenk Tosun 11'iyle çıktı.

TARAFTARLARDAN TOLGA ZENGİN'E DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi ısınmaya çıkan kaleciler Fabricio ve Tolga Zengin'e destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran siyah-beyazlılar, özellikle geçen sezon tepki gösterdikleri Tolga Zengin'i tezahüratlarla tribünlere çağırdı. Tecrübeli kaleci, tribünlere giderek taraftarları selamladı.



Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremoniye iki takım oyuncuları "Anadolu Fetih 1071-26 Ağustos Malazgirt'teyiz" yazılı pankartla çıktı.

Kasımpaşalı futbolcular, ısınma öncesi "Deprem değil tedbirsizlik öldürür" yazılı pankart taşıdı.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da izledi.