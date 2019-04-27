Çukurova Basketbol yarı final serisinde 2-0 öne geçti!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Mersin ekibi Çukurova Basketbol, sahasında BOTAŞ'ı 70-46 yenerek seride 2-0 öne geçti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kaan Büyükçil, Önder Yılmaz, Egemen Ercan
Çukurova Basketbol: Bone 18, Gökşen Fitik 3, Pelin Bilgiç 7, Gray 7, Ndour 12, Şaziye İvegin Üner 3, Sevgi Uzun 12, Meltem Avcı 8,
BOTAŞ: Cuic 6, Olcay Çakır Turgut 8, Kübra Erat 8, Krivacevic 11, Williams 6, Erdenay Topçu, Büşra Akbaş 1, Aylin Darınç, Garrick 6
1. Periyot: 26-10
Devre: 45-27
3. Periyot: 59-38
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin üçüncü maçı, 30 Nisan Salı günü Ankara'da oynanacak.
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