Çukurova Basketbol şampiyonluğa odaklandı!

Geçen sezon Girne Üniversitesi'nin yarışma haklarını alarak mücadele etmeye başladığı Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde, sezonun başarılı takımlarından biri olarak öne çıkan Çukurova Basketbol, bu yıl ligde normal sezonu ilk sırada tamamladı.

Başarılı grafiğini play-off çeyrek finalindeki rakibi OGM Ormanspor ve yarı finalde karşılaştığı BOTAŞ karşısında da sürdüren Mersin ekibi, finale yükselerek Fenerbahçe ile eşleşti.

Kuruluşunun ikinci yılını, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da antrenörü olan Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde geçiren Çukurova Basketbol, sarı lacivertli ekibe karşı oynayacağı maçlarda üstünlük sağlayarak, ilk lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Normal sezonu lider bitirdiği için saha avantajını elinde bulunduran Çukurova Basketbol, 8-10 Mayıs'ta oynanacak ilk iki maçta Fenerbahçe'yi Mersin'de ağırlayacak.



- "En büyük iş taraftarımıza düşüyor"



Çukurova Basketbol Genel Koordinatörü Volkan Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç bir takım olmalarına rağmen, kulübün ikinci yılında büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Normal sezonu lider tamamladıklarını anımsatan Torun, aynı başarıyı sezon sonunda da göstermek istediklerini aktardı.

Torun, play-off final serisinde Fenerbahçe ile eşleştiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Burada en büyük iş seyirciye düşüyor. Biz Türkiye seyirci ortalamasının çok üstünde oynayan bir takımız. Çukurova yöresinde kadın basketboluna gerçekten çok fazla değer veriliyor. Tek ihtiyacımız olan şey, salonun tamamen dolması. Fenerbahçe karşısında seyircimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu şekilde şampiyon olacağımıza inanıyorum. Sadece takımın değil, aynı zamanda kentin de buna destek olması gerektiğini düşünüyorum."

Kente bir ilki yaşatmak istediklerinin altını çizen Torun, "Kentte bu düzeyde daha önceden şampiyon olmuş bir takım yok. Bu şehre şampiyonluğu yakıştırıyoruz biz. Mersin'e şampiyonluk getirmek için taraftarımıza ihtiyacımız var. Seyircimizin de desteğiyle İstanbul'a 2-0'lık avantajla gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Mersin'e şampiyonluk getirmek istiyoruz"



Takım kaptanı Şaziye İvegün Üner de Çukurova Basketbol'un 2 yılda çok büyük başarılara imza atarak bu günlere geldiğini vurguladı.

Sezon başından bu yana başta Avrupa olmak üzere lig ve kupada zorlu maçlar oynadıklarını anlatan Şaziye İvegün, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi sezonun sonuna geldik. Bence finali hak ettik. Bunun için çok çalışıp, mücadele eden bir ekip vardı. Hakkını verdik bu durumun. Şimdi son turdayız ve karşımızda Fenerbahçe var. Bizim hedefimiz kupayı kazanmak ve ikinci senemizde şampiyon olmak. Bu şehir ve bu ekip hak ediyor. İnşallah hak ettiğimizi sahadaki oyunumuz, mücadelemiz ve emeğimizle alacağız. Buna inanıyoruz."

Oyunculardan Sevgi Uzun da zor bir sezon geçirmelerine karşın finale kadar yükseldiklerini ve emeklerinin karşılığını şampiyonluk kupasıyla almak istediklerini aktardı.

Sevgi Uzun, play-off final serisinde Fenerbahçe ile eşleştiklerine değinerek, "Bütün sezonun zorluğunu taçlandıracağımız noktadayız. Fenerbahçe zorlu bir rakip ve final tecrübesini çok fazla yaşamış bir takım. Onların olduğu gibi bizim de avantajlarımız var. Biz çok genç ve enerjik bir ekibiz. Buraya çok büyük emekler vererek geldik. Bunu sahaya yansıtıp, Mersin'e şampiyonluk getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Çukurova Basketbol ile Fenerbahçe arasındaki play-off final serisi ilk maçı 8 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

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