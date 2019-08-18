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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.08.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Cuisance, 10 milyon euro karşılığında Bayern'de! | Transfer haberleri...

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Cuisance, 10 milyon euro karşılığında Bayern'de! | Transfer haberleri...

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach’ta forma giyen 20 yaşındaki Fransız futbolcu Michael Cuisance’ı renklerine bağladı.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa 20 yaş altı takımında da oynayan Michael Cuisance’ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2023-2024 sezonu sonuna kadar sürecek 5 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Bavyera ekibinin sportif direktörü Hasan Salihamidzic, genç futbolcunun büyük potansiyeli olduğunu vurgulayarak, “Michael bizde gelişme sağlayacak. Biz onunla mutlu olacağımıza inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Cuisance da Bayern Münih’e transferinin kendisi için büyük bir adım olduğunu aktararak, “Bayern Münih forması giymeye hazırım ve çok gururluyum. Bavyera ekibinde bazı Fransız oyuncuların bulunması iyi. Bu takıma uyumumu kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Bavyera ekibinin genç futbolcu için yaklaşık 10 milyon avro transfer bedeli ödediği belirtildi.

Nancy Akademisinde yetişen Cuisance, 2017’de Borussia Mönchengladbach’a transfer edilmiş ve Bundesliga’da 35 maçta forma giymişti.

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Cuisance, 10 milyon euro karşılığında Bayernde | Transfer haberleri...

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