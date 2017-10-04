Çubukcu: "Abdülkadir ve Yusuf'a..."

Altyapıdan yetişen hem Abdülkadir hem Yusuf Yazıcı A takımda oynuyor. Özellikle Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'nın gündeme gelmesi, iyi yolda olduğunun işareti.

SIRADA ABDURRAHİM DURSUN VAR

Türkiye’de Süper Lig takımlarına baktığımız zaman son 1 sene içinde bu değişmiş olmaya başladı. Altyapıda değerli başka isimlerde var. Burayı bir tarla gibi görüyorum. Bu işler bir anda olmuyor. Gelişimlerini tamamlaması zaman alıyor. Abdurrahim Dursun var mesela sol bek pozisyonunda oynuyor. Mesela onunda geleceğini söyleyebilirim. Emanuel Mas’ın yedeği pozisyonunda yer alıyor.

ABDÜLKADİR VE YUSUF YAZICI'YA RESMİ TEKLİF YOK AMA İLGİ VAR



"İki oyuncu için kulübe gelen resmi teklif var mı? Henüz yazılı bir teklif yok. Her iki oyuncu içinde oturup 5’er yıllık sözleşme imzaladık. Dışarıdan gelen dedikodularına kulaklarını kapatacaklar. Uzun yıllar hizmet ettikten sonra oturup konuşacağız. Şu an sadece takımın başarısına odaklanacaklar. Bir çok önemli takımın squadları oyuncularımızı izliyor. Bunlar normal durumlar. Atletico Madrid, Bayern gibi kulüplerin yetkilileri izliyor."

TAKIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM



"Jose Sosa’nın performansından hatta tüm takımın performansından memnunum. Son 13 sezonun en yüksek gol sayısına ulaştık. Ben yine yönetici iken 17 gol atmıştık Atay Aktuğ başkan iken. Attığımız gibi fazla yiyoruz. İlk yedi haftada fikstürümüz zordu. Özellikle dört deplasman Başakşehir, Beşiktaş, Göztepe, Fenerbahçe. Bu maçların üç tanesinden puan aldık. Beşiktaş maçında Rodallega son anda pozisyonu gole çevirse kazanabilirdik. Zaten biz hakkettik maçı. İstatistiklerde de üstündük."

"Bir seri yakalayıp üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Trabzonspor’un her zaman şampiyonluk hedefi vardı. 50 yıl önemli bir yıl böyle bir hedefi tutturmak lazım. İyi bir seri yakalarsak bizim takımımız iyi. Teknik ekip iyi mesaisini uzun süre harcıyor. Umarım sonu iyi olur."(Ajansspor)