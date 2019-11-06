CSU Sibiu: 81 - Bahçeşehir Koleji: 83
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu'ndaki 3. maçında Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu 83-81 yendi.
Bahçeşehir Koleji, Sibiu kentindeki Transilvanya Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-22, ilk yarısını ise 48-44 önde bitirdi.
Son 10 dakikaya 66-58 üstünlükle giren Bahçeşehir Koleji, müsabakayı 83-81 kazandı.
İlk 5'teki tüm oyuncularının çift haneli skor ürettiği Bahçeşehir Koleji, gruptaki 2. galibiyetini, CSU Sibiu ise 3. mağlubiyetini aldı.
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