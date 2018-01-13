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CSKA ve F.Bahçe yerini korudu! Euroleague'de...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta karşılaşmaları sonunda, Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

A,A
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Geride kalan haftada Olympiakos'un averajla önünde bulunan CSKA Moskova, Yunan ekibinin deplasmanda Baskonia'ya 86-54 yenilmesi sonrası, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını rakip sahada 107-81 mağlup ederek zirvenin tek başına sahibi oldu.

Organizasyonda mücadele veren Türk ekiplerinden Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Valencia'yı 80-67 yenerek 5. sıradaki yerini korurken, Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız MTS'ye 104-95 üstünlük sağlayarak 15.'liğe yükseldi.

- Sonuçlar
Panathinaikos Superfoods-Barcelona Lassa: 84-75
Maccabi FOX-Brose Bamberg: 90-88
AX Armani Exchange Olimpia Milan-CSKA Moskova: 81-107
Valencia-Fenerbahçe Doğuş: 67-80
Khimki-Real Madrid: 78-95
Anadolu Efes-Kızılyıldız MTS: 104-95
Zalgiris Kaunas-Unicaja Malaga: 79-77
Baskonia-Olympiakos: 86-54

- Puan durumu

Takım Maç G M A Y Puan
1. CSKA Moskova 17 13 4 1505 1332 30
2. Panathinaikos Superfoods 17 12 5 1339 1286 29
3. Olympiakos 17 12 5 1242 1231 29
4. Real Madrid 17 11 6 1445 1327 28
5. Fenerbahçe Doguş 17 11 6 1330 1221 28
6. Zalgiris Kaunas 17 11 6 1348 1344 28
7. Maccabi FOX 17 9 8 1367 1394 26
8. Khimki 17 9 8 1312 1356 26
9. Baskonia 17 8 9 1379 1358 25
10. Unicaja Malaga 17 7 10 1298 1357 24
11. Kızılyıldız MTS 17 7 10 1319 1392 24
12. Barcelona Lassa 17 6 11 1371 1340 23
13. Brose Bamberg 17 6 11 1255 1353 23
14. Valencia17 5 12 1270 1321 22
15. Anadolu Efes 17 5 12 1327 1394 22
16. AX Armani Exchange Olimpia Milan 17 4 13 1315 1416 21 

EuroleagueBasketbol

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