CSKA Moskova'da Khryapa'nın ardından bir ayrılık daha gerçekleşti
Vitaly Fridzon, 5 sezonun ardından CSKA Moskova'dan resmi olarak ayrıldı.
Rusya Milli Takımı'nda da forma giyen 33 yaşındaki Rus oyuncu, son sezonunda EuroLeague'de ortalama 7 dakika süre aldığı 30 maçta 2.9 sayı ortalaması ile mücadele etti. VTB Ligi'nde ise 19 maçta ortalama 13 dakika süre alan Fridzon, 6.7 sayı, 1.5 ribaund ortalamaları yakaladı.
Daha önce bir diğer Rus ekibi Khimki'de de forma giyen deneyimli oyuncu, şu an serbest statüde. (Sportando)
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