CSKA Moskova liderliğini sürdürdü, Fenerbahçe takipte...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları sonunda, Rusya ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü. CSKA Moskova, sahasında Almanya'nın Brose Bamberg ekibini 81-72 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Organizasyonda mücadele veren Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Doğuş, İspanya ekibi Barcelona Lassa'yı ağırladığı maçtan 86-82 galip ayrılarak ikinci sıradaki yerini korudu. Anadolu Efes ise bir diğer İspanya takımı Real Madrid'e konuk olduğu mücadeleyi 87-68 kaybederek peş peşe 3. yenilgisini yaşadı ve son sırada kaldı.
Sonuçlar
Panathinaikos Superfoods-Zalgiris: 94-93
Real Madrid-Anadolu Efes: 87-68
Unicaja Malaga-Baskonia: 83-85
CSKA Moskova-Brose Bamberg: 81-72
Fenerbahçe Doğuş-Barcelona Lassa: 86-82
Kızılyıldız MTS-Olympiakos: 89-78
Valencia-Khimki: 85-83
AX Armani Exchange Olimpia Milan-Maccabi FOX: 102-111
Puan durumu
1. CSKA Moskova 16 4 1771 1553 36
2. Fenerbahçe Doğuş 14 6 1572 1449 34
3. Real Madrid 13 7 1682 1548 33
4. Panathinaikos Superfoods 13 7 1554 1511 33
5. Olympiakos 13 7 1468 1466 33
6. Zalgiris 12 8 1603 1602 32
7. Khimki 11 9 1556 1565 31
8. Maccabi FOX 11 9 1631 1665 31
9. Baskonia 9 11 1619 1599 29
10. Unicaja Malaga 8 12 1548 1618 28
11. Kızılyıldız MTS 8 12 1553 1638 28
12. Barcelona Lassa 7 13 1610 1573 27
13. Valencia 7 13 1518 1566 27
14. Brose Bamberg 7 13 1486 1601 27
15. Olimpia Milan 6 14 1601 1696 26
16. Anadolu Efes 5 15 1558 1680 25