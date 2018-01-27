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CSKA Moskova liderliğini sürdürdü, Fenerbahçe takipte...

THY Avrupa Ligi 20. hafta maçlarının ardından CSKA Moskova liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Doğuş'un sahasında Barcelona Lassa'yı yendiği haftada, Anadolu Efes ise Real Madrid deplasmanından mağlup ayrıldı

AA
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları sonunda, Rusya ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü. CSKA Moskova, sahasında Almanya'nın Brose Bamberg ekibini 81-72 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Organizasyonda mücadele veren Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Doğuş, İspanya ekibi Barcelona Lassa'yı ağırladığı maçtan 86-82 galip ayrılarak ikinci sıradaki yerini korudu. Anadolu Efes ise bir diğer İspanya takımı Real Madrid'e konuk olduğu mücadeleyi 87-68 kaybederek peş peşe 3. yenilgisini yaşadı ve son sırada kaldı.

Sonuçlar
Panathinaikos Superfoods-Zalgiris: 94-93
Real Madrid-Anadolu Efes: 87-68
Unicaja Malaga-Baskonia: 83-85
CSKA Moskova-Brose Bamberg: 81-72
Fenerbahçe Doğuş-Barcelona Lassa: 86-82
Kızılyıldız MTS-Olympiakos: 89-78
Valencia-Khimki: 85-83
AX Armani Exchange Olimpia Milan-Maccabi FOX: 102-111

Puan durumu
1. CSKA Moskova 16 4 1771 1553 36
2. Fenerbahçe Doğuş 14 6 1572 1449 34
3. Real Madrid 13 7 1682 1548 33
4. Panathinaikos Superfoods 13 7 1554 1511 33
5. Olympiakos 13 7 1468 1466 33
6. Zalgiris 12 8 1603 1602 32
7. Khimki 11 9 1556 1565 31
8. Maccabi FOX 11 9 1631 1665 31
9. Baskonia 9 11 1619 1599 29
10. Unicaja Malaga 8 12 1548 1618 28
11. Kızılyıldız MTS 8 12 1553 1638 28
12. Barcelona Lassa 7 13 1610 1573 27
13. Valencia 7 13 1518 1566 27
14. Brose Bamberg 7 13 1486 1601 27
15. Olimpia Milan 6 14 1601 1696 26
16. Anadolu Efes 5 15 1558 1680 25

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