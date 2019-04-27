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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
27.04.2019 - 00:21, Son Güncelleme:

CSKA Moskova Final Four'da!

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CSKA Moskova Final Four'da!
Foto: Euroleague.net

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Baskonia'yı deplasmanda 92-83 yenen CSKA Moskova, seride durumu 3-1 yaptı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı. 

Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin play-off çeyrek final dördüncü karşılaşmasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, İspanya'nın Baskonia takımına Fernando Buesa Arena'da konuk oldu. 

Mücadelenin ilk çeyreğini 22-20 önde kapatan ev sahibi ekip, farkı daha da açtığı ikinci çeyreği 48-39 üstün tamamladı. 

İspanyol ekibin 71-68 önde girdiği son çeyrekte rakibinin iki katı sayı üreten ve üstünlüğü ele geçiren CSKA Moskova, salondan 92-83 galip ayrıldı. CSKA Moskova'da 27 sayı atan Nando De Colo maçın en skorer ismi olurken, Baskonia'da Vincent Poirier 21 sayıyla oynadı. 

Seride durumu 3-1 yapan ve üst üste 8. kez Dörtlü Final'e kalma başarısını gösteren CSKA Moskova'nın yarı finalde rakibi İspanya'nın Real Madrid takımı oldu. 

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