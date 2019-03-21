CSKA Moskova Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Son 3 maç!

CSKA Moskova Fenerbahçe Beko basket maçı ile Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kazanması halinde ligin bitmesine son 2 hafta kala liderlik pozisyonunu garantileyecek olan Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 28. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşacak. 21 Mart Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 28’inci hafta maçında CSKA Moskovaya konuk olacak. Bugün TSİ 20.00de Megasport Arenada oynanacak mücadele öncesi Başantrenör Zeljko Obradovic ve Ali Muhammed kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Obradovic, hakem hava atışı için topu eline aldığında her şeyi unutarak odaklanmaları gerektiğini vurgularken; Ali Muhammed ise sert bir karşılaşma olmasını beklediklerini ifade etti.

Sıralamada ilk iki sırada bulunan takımların karşılaşacağını söyleyen Zeljko Obradovic, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"CSKA Moskovayla oynadığımız her karşılaşmanın zorlu, duygusal ve özel maçlar olduğunu söylemek bizim için yeni bir şey değil. Şu anda sıralamada ilk iki sırada olan takımlar karşılaşacak ve bu da birçok şeyi açıklıyor. İki takımda da çok kaliteli oyuncular var. CSKA da bizim gibi İstanbuldan buraya geliyor ve iki ekip de uzun birer yolculuk sonrası Moskovaya ulaştı. Ama bunların hepsini, hakem hava atışı için topu eline aldığında unutmamız gerekecek. Hazır olmalı ve odaklanmalıyız. Yapmamız gereken, bir iyi karşılaşma daha çıkarabilmek olacak."

Sarı-lacivertli oyuncu Ali Muhammed ise, "Burada CSKA Moskovaya karşı oynamak hiçbir zaman kolay olmamıştır. Onlar gerçekten iyi bir ekip. Anadolu Efese karşı önemli bir galibiyet alarak bu maça geliyorlar. Perşembe akşamı sert bir karşılaşma olmasını bekliyoruz. Parkeye çıkmalı ve onların coşkusuna karşılık vererek kazanmaya çalışmalıyız" şeklinde konuştu.