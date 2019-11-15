CSKA Moskova Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
CSKA Moskova Fenerbahçe Beko basket maçı ile Obradoviç ve ekibinin Avrupa arenasındaki mücadelesi devam ediyor. Kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, puan tablosundaki dezavantajlı durumu lehine çevirmek için mücadele edecek. Peki, CSKA Moskova Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
CSKA Moskova Fenerbahçe Beko basket maçı, Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz için kritik bir öneme sahip olacak. Şu ana kadar 7 hafta boyunca mücadele eden ve sadece 2 hafta galibiyet alabilen Fenerbahçe Beko, bu durumu tersine çevirebilmek için parkeye çıkıyor. Peki, CSKA Moskova Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'da başlayacak mücadele Bein Sports HD 3 kanalından izlenebilecek.
Avrupa Ligi'nde sezona son derece kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 7 haftada 2 galibiyet elde edebildi.
İstanbul'da Baskonia ve Bayern Münih'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı.
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.
AVRUPA'DA 517. RANDEVU
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 517. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 516 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 314 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.
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