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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
15.07.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

CSKA Moskova Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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CSKA Moskova Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş hazırlık karşılaşmalarında Rus rakibi CSKA Moskova karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez karşılaştığı rakibine 2-1'lik skorlarla kaybeden Siyah Beyazlılar, bu kez hem sezon öncesi güçlerini test edecek hem de bu istatistiği lehine çevirmeye çalışacak. Peki, Şengol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın CSKA Moskova ile oynayacağı hazırlık karşılaşması ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

CSKA Moskova Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Siyah Beyazlı taraftarların takımlarının son halini görmek için merakla beklediği karşılaşma canlı yayınla ekranlarda olacak. Bu sezon oynadığı 3 hazırlık maçının ikisinden beraberlikle ayrılan Siyah Beyazlılar, bu karşılaşmada hem galibiyete odaklanacak hem de sezon öncesi maç kondisyonu yüklemesini gerçekleştirecek. Peki, CSKA Moskova Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler

CSKA MOSKOVA BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Rus ekibi CSKA Moskova ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan Beşiktaş'ın mücadelesi, 15 Temmuz Pazar günü saat 15.00'da Smart Spor ekranlarında olacak. 

Smart Spor, D-Smart 77.kanalda..

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gittiği Avusturya kampında, günü çift antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın yarım sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, bugün TSİ 15.00'te Rus temsilcisi CSKA Moskova'yla, Graz'da hazırlık karşılaşması oynayacak.

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