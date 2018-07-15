CSKA Moskova Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş hazırlık karşılaşmalarında Rus rakibi CSKA Moskova karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez karşılaştığı rakibine 2-1'lik skorlarla kaybeden Siyah Beyazlılar, bu kez hem sezon öncesi güçlerini test edecek hem de bu istatistiği lehine çevirmeye çalışacak. Peki, Şengol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın CSKA Moskova ile oynayacağı hazırlık karşılaşması ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
CSKA Moskova Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Siyah Beyazlı taraftarların takımlarının son halini görmek için merakla beklediği karşılaşma canlı yayınla ekranlarda olacak. Bu sezon oynadığı 3 hazırlık maçının ikisinden beraberlikle ayrılan Siyah Beyazlılar, bu karşılaşmada hem galibiyete odaklanacak hem de sezon öncesi maç kondisyonu yüklemesini gerçekleştirecek. Peki, CSKA Moskova Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler
CSKA MOSKOVA BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Rus ekibi CSKA Moskova ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan Beşiktaş'ın mücadelesi, 15 Temmuz Pazar günü saat 15.00'da Smart Spor ekranlarında olacak.
Smart Spor, D-Smart 77.kanalda..
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gittiği Avusturya kampında, günü çift antrenmanla tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Antrenmanın yarım sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, bugün TSİ 15.00'te Rus temsilcisi CSKA Moskova'yla, Graz'da hazırlık karşılaşması oynayacak.
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