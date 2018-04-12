CSKA Moskova Arsenal UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
CSKA Moskova Arsenal mücadelesi bu akşam rövanş mücadelesi ile spor severlerin karşısına çıkacak.. Oynanan ilk mücadelede Arsenal sahasında CSKA Moskova'yı 4-1 mağlup etmeyi başarmış, deplasmana oldukça avantajlı bir skorla gitmeyi sağlamıştı. Şimdi gözler bu akşamki karşılaşmaya çevrildi. Peki CSKA Moskova Arsenal UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
CSKA Moskova Arsenal UEFA karşılaşması öncesinde takımların kendi liglerindeki performanslara bakıldığında dikkat çeken istatistikler göze çarpıyor.
Arselan oynadığı 32 karşılaşmada 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 54 puan topladı. Ligin 6. sırasında yer alan Arsenal, gelecek yılda Avrupa Ligi'nde sahada olabilmek için kalan maçlarında üst sıraları zorluyor.
CSKA Moskova Rusya Ligi'nde 24 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 44 puan topladı. Şuan ligin 3. sırasında olan CSKA'nın lig lideriyle arasında 8 puan bulunuyor.
CSKA Moskova Arsenal UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
CSKA Moskova Arsenal UEFA maçı bu akşam saat 22:05'te başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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