CSKA Moskova Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
CSKA Moskova, kendi evinde Anadolu Efes'i ağırlayacak. THY Avrupa Ligi'nde 14. Hafta mücadelesinde puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmak isteyen temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda galibiyet için parkeye çıkacak. Peki, CSKA Moskova Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesinde bazı bilgiler
CSKA Moskova Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı. Basketbolda sağlam adımlarla ilerleyişine devam eden temsilcimiz Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin önemli ekiplerinden CSKA Moskova ile mücadele edecek. Peki, CSKA Moskova Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
CSKA MOSKOVA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi'nin 14. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşacak. 20 Aralık Perşembe günü oynanacak olan mücadele Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında bugün Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zor deplasmanda kazanmak istediklerini söyledi.
Ataman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Moskova'ya iddialı gittiklerini belirterek, "CSKA Moskova deplasmanı, Avrupa Ligi'nin en zor deplasmanlarından biri ama biz Moskova'ya kendimize güvenerek gidiyoruz." dedi.
CSKA Moskova'da her oyuncunun iyi olduğunu vurgulayan Ataman, "Takım olarak yıllardır en üst seviyede basketbol oynuyorlar. Biz, yeni bir kadro olmamıza rağmen Avrupa Ligi'nin en iyi basketbolunu oynayan takımlardanız. Bu maç, bizim için çok iyi bir sınav olacak." ifadelerini kullandı.
Lacivert-beyazlı oyuncu Metecan Birsen ise Buducnost VOLI galibiyetiyle moral bulduklarına dikkati çekerek, "Play-off'a giden yolda CSKA Moskova ile oynayacağımız karşılaşma sıralama açısından çok önemli bir maç olacak. Hedefimiz bu önemli maçı kazanıp, haftayı iki galibiyetle kapatmak." değerlendirmesinde bulundu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle