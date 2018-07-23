CSKA Moskova, Alec Peters’la imzaladı
CSKA Moskova kadrosuna derinlik kazandıracak bir hamle yaptı, eski Phoenix Suns’lı Alec Peters’la sözleşme imzaladı.
Alex Peters, VTB şampiyonu CSKA Moskova’nın kadrosuna yeni takviyesi oldu. 23 yaşındaki uzunun pota altı rotasyonunda Ordu’nun Takımı’na derinlik katması bekleniyor.
Peters, 2017 NBA Draft’ında 54. sırada seçildi ve geçen sezonu NBA’de geçirip Phoenix Suns formasıyla 20 maça çıktı. Bir yandan G League’de oynayan Peters’ın takımıyla iki yönlü kontratı bulunuyordu.
NCAA günlerinde Valparaiso forması giyen Peters dört kolej sezonunda %41’le üçlük atarak şutör bir uzun olarak dikkat çekmişti. (Eurohoops)
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