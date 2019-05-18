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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
18.05.2019 - 00:08, Son Güncelleme:

CSKA Moskova 95-90 Real Madrid

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CSKA Moskova 95-90 Real Madrid

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde CSKA Moskova, Real Madrid'i 95-90 mağlup ederek finale yükseldi.


CSKA Moskova bu sonuçla finalde Türk temsilcisi Anadolu Efes'in rakibi oldu. Üçüncülük maçında ise Real Madrid ile bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Maçlar 19 Mayıs Pazar günü yine Fernando Buesa Arena'da oynanacak.

Geçen yıl Belgrad’da final oynayan Fenerbahçe ve Real Madrid üçüncülük dördüncülük maçı oynayacak

SALON: Fernando Buesa
HAKEMLER: Matej Boltauzer, Borys Ryzhyk, Anne Panther
CSKA MOSKOVA: De Colo 23, Bolomboy, Peters 3, Rodriguez 23, Clyburn 18, Higgins 11, Hackett 3, Kurbanov, Hines 6, Hunter 8
REAL MADRID: Causeur 18, Randolph 12, Fernandez 10, Campazzo 10, Ayon 2, Carroll 5, Tavares 6, Llull 13, Deck 2, Thompkins 9, Taylor 3
1'İNCİ PERİYOT: 18-22
İLK YARI: 43-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-73
5 FAUL: Fernandez, Campazzo, Tavares (Real Madrid)

 

Karşılaşmanın istatistikleri için tıklayını

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