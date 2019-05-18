CSKA Moskova 95-90 Real Madrid
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde CSKA Moskova, Real Madrid'i 95-90 mağlup ederek finale yükseldi.
CSKA Moskova bu sonuçla finalde Türk temsilcisi Anadolu Efes'in rakibi oldu. Üçüncülük maçında ise Real Madrid ile bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Maçlar 19 Mayıs Pazar günü yine Fernando Buesa Arena'da oynanacak.
Geçen yıl Belgrad’da final oynayan Fenerbahçe ve Real Madrid üçüncülük dördüncülük maçı oynayacak
SALON: Fernando Buesa
HAKEMLER: Matej Boltauzer, Borys Ryzhyk, Anne Panther
CSKA MOSKOVA: De Colo 23, Bolomboy, Peters 3, Rodriguez 23, Clyburn 18, Higgins 11, Hackett 3, Kurbanov, Hines 6, Hunter 8
REAL MADRID: Causeur 18, Randolph 12, Fernandez 10, Campazzo 10, Ayon 2, Carroll 5, Tavares 6, Llull 13, Deck 2, Thompkins 9, Taylor 3
1'İNCİ PERİYOT: 18-22
İLK YARI: 43-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-73
5 FAUL: Fernandez, Campazzo, Tavares (Real Madrid)
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