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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.03.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

CSKA Moskova 70-68 Fenerbahçe Beko

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CSKA Moskova 70-68 Fenerbahçe Beko

THY EuroLeague'in 28. maçında CSKA Moskova ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Müsabaka CSKA'nın 70-68 üstünlüğü ile sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, kaybetmesine rağmen ilk maçta 4 sayı farkla mağlup ettiği rakibi karşısında ikili averaj üstünlüğünü korumayı başardı.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında lider Fenerbahçe, konuk olduğu Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 70-68 yenildi.

Megasport Arena'da oynanan daha önce play-off oynamaya hak kazanan iki takımın mücadelesine, Fenerbahçe iyi başladı.

Sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 18-14 önde kapamasına rağmen ikinci periyotta daha iyi savunma yapan ev sahibi CSKA Moskova, devre arasına 36-35 önde girdi.
Üçüncü çeyreği 52-48 önde geçen Rusya ekibi, mücadeleden ise 70-68 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de 17 sayı üreten Nikola Kalinic maçın en skorer oyuncusu unvanını elde ederken, CSKA Moskova'da ise Will Clyburn 16 sayıyla takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu oldu.

Fenerbahçe, sezonun 5'inci yenilgisini almasına rağmen haftayı lider kapatmayı garantilerken, CSKA Moskova ise 22. galibiyetini alarak maç fazlasıyla ikinci sıradaki yerini korudu.

 Karşılaşmanın istatistikleri için tıklayınız

 

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