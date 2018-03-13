CS:GO hayranlarına müjde! Asian Challenge başlıyor
Çin’in önemli yayıncılarından Douyu TV Asya’nın en büyük Counter Strike Global Offensive liglerinden birini kurdu.
Asian Challenge League 1 adı verilen lig dört etaptan oluşan bir turnuvaya sahne olacak. Offline turnuvanın ilk etabı Nisan ayında sona erecek ve takımlar yaklaşık 70 bin Euro için mücadele edecek. Turnuvanın dördüncü etabı ise Kasım ayında sonlanacak.
Finallerde ilk sırada tamamlayan ekip 15 bin, ikinci 10 bin, üçüncü ise yaklaşık 5 bin Euro’nun sahibi olacak.
Asian Challenge League 1’de yarışacak takımlar;
Eclipse
Beyond
GrayToad
GOSU
Lynn Vision
ROAR
MAX
JSBF
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