CS:GO fanatikleri 29 Eylül’ü bekliyor!
Dünyanın en büyük 6 CS:GO espor takımını İstanbul’da bir araya getirecek olan BLAST Pro Series organizasyonu 29 Eylül’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek.
Tarih yaklaştıkça heyecan kat sayısı artan fanatikler sabırsızlıkla büyük mücadeleyi bekliyor. Türk takımı Space Soldiers’ın ülkemizi temsil edeceği turnuvayı 10 bin biletli seyircinin ve Twitch TV platformu ile dünyada yaklaşık 2,5 milyon espor tutkununun izlemesi öngörülüyor.
Dünya genelinde 11,9 milyon oyuncuya sahip CS:GO, Türkiye’de ise 3 milyon aktif oyuncu tarafından oynanıyor. İlginin büyüklüğü, geçtiğimiz sene Danimarka’da ilki gerçekleşen BLAST Pro Series turnuvasını İstanbul’a getirdi. Burada “Espor Şehri İstanbul” mottosuyla yola çıkan Impact 34 spor ajansı ve Gaming in Turkey oyun & espor ajansının baskısı önemli rol oynadı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda organize edilen turnuvaya espor tutkunları büyük ilgi gösteriyor. 29 Eylül’de şampiyonun belli olacağı organizasyonda takımlar 250 bin dolarlık ödül havuzu ve ikonik kupa için mücadele edecek.
İstanbul en iyi 6 espor takımını ağırlayacak
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek olan BLAST Pro Series’de dünyanın en iyi espor takımlarıyla birlikte Türkiye’nin gururu Space Soldiers’da yer alacak. Turnuvaya katılacak olan diğer espor takımları: Dünya sıralamasının bir numarası Astralis, efsanevi Ninjas in Pyjamas, 2018 Major'un şampiyonu Cloud9, Polonyalı yıldızlar Virtus.pro! Heyecanla beklenen son takım ise henüz duyurulmadı ama önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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