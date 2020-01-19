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GeriFutbol Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson'dan Cenk Tosun'a övgü
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Haber Giriş: 19.01.2020 - 09:50,Son Güncelleme:/

Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson'dan Cenk Tosun'a övgü

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Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson'dan Cenk Tosun'a övgü

Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson, Manchester City ile 2-2 berabere kaldıkları maçta ilk golünü atan Milli futbolcumuz Cenk Tosun hakkında konuştu.

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig'de deplasmanda Manchester City ile 2-2 berabere kalan Crystal Palace'da en çok konuşulan isim Milli futbolcu Cenk Tosun oldu.

İlk kez Crystal Palace'da 11 başlayan Cenk, takımı ile ilk golünü de Pep Guardiola'nın ekibine karşı buldu.

Etkili bir futbol ortaya koyan Cenk Tosun, teknik direktörü Roy Hodgson'dan da geçer not aldı.

''CENK, HARİKA BAŞLADI''

Tecrübeli teknik adam, maç sonu yaptığı açıklamada ''Cenk'in performansından çok memnun kaldım. Harika bir başlangıç yaptı, çok iyiydi. Bizim daha yukarı çıkmamızı sağlayacaktır.'' sözlerini kullandı.

Crystal Palace taraftarları da Cenk Tosun'a övgülerde bulunurken çok iyi bir transfer yaptıkları konusunda hemfikir oldular.


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