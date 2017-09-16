Crystal Palace seriyi bozmadı! Acı rekor...

Premier League'in ilk 4 haftasında gol atamayan, puan da alamayan ve Frank de Boer'in yerine teknik direktörlüğe Roy Hodgson'ı getiren Crystal Palace, 5. haftanın açılış maçında Southampton'ı konuk etti.
Mücadeleye iyi başlayan Southampton, henüz 6. dakikada Davis'in attığı golle öne geçerken, rakibine pozisyon vermedi ve ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı.
İkinci yarının ilk 5 dakikasında etkili olan ancak yakaladığı net pozisyonda golü bulamayan Palace, kalan sürede aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
5. maçını da gol atamadan kaybeden Londra ekibi, aynı zamanda kötü bir rekora imza attı.
Crystal Palace, sezon başından itibaren 450 dakika boyunca gol atamayarak, 2005-2006 sezonunda 438 dakika ağları havalandıramayan Newcastle United'a ait Premier League rekorunu kırmış oldu.
Rakibini tek golle mağlup eden Southampton ise 5 maç sonunda puanını 8'e çıkardı. (ajansspor)