Crystal Palace, Cenk Tosun transferini bitiriyor

Spor Arena Dış Haberler | Everton'da düzenli forma giyemediği için ayrılığa sıcak bakan Cenk Tosun, Crystal Palace'a imza atmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Crystal Palace, Cenk Tosun'u 6 aylığına kadrosuna katmak için Everton ile anlaşmaya vardı.

Haberde; Crsystal Palace menajeri Roy Hodgson'ın bir golcü transferini ısrarla istediği ve Cenk Tosun'un da daha fazla oynamak için transferini olumlu karşıladığı belirtildi.

Everton ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...

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