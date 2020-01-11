Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İngiltere Premier Lig heyecanı Crystal Palace – Arsenal karşılaşmasıyla devam ediyor. Ev sahibi Crystal Palace, 28 puanla Premier Lig'de 9. sırada yer alırken, Arsenal ise 27 puanla 10. sırada bulunuyor. Everton'dan Crystal Palace'a kiralık olarak giden A Milli futbolcu Cenk Tosun, Arsenal ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi. Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanalda?



11 Ocak Cumartesi günü Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace - Arsenal maçı saat 15.30'da başlayacak. Crystal Palace - Arsenal maçı S Sport kanalından yayınlanacak, İdman TV'den şifresiz olarak takip edilebilecek ve Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde sizlerle olacak.

Muhtemel 11'ler...

Crystal Palace: Guaita, Tomkins, Sakho, Kelly, Kirby, Wickham, McArthur, McCarthy, Kouyate, Ayew (Cenk Tosun), Zaha.

Arsenal: Leno, Sokratis, Luiz, Kolasinac, Mesut Özil, Torreira, Maitland Niles, Xhaka, Lacazette, Aubameyang, Pepe​​.

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İşinize yarayabilecek bazı istatistikler şu şekilde...

- İki takım arasında oynanan son 3 lig maçında Arsenal galibiyeti bulunmuyor!

- Son 5 maça baktığımızda ise tarafların toplam 23 gol attığını görüyoruz...

- Crystal Palace, Premier Lig'de oynadığı son 8 maçın sadece 1'ini kaybetti. (3 galibiyet - 4 beraberlik)

- Arsenal, son 5 resmi maçının 3'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...