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GeriFutbol Crystal Palace 1-1 Arsenal | Maçın golleri ve özeti
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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2020 - 11:55,Son Güncelleme:/

Crystal Palace 1-1 Arsenal | Maçın golleri ve özeti

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Crystal Palace 1-1 Arsenal | Maçın golleri ve özeti

Crystal Palace, Milli futbolcu Cenk Tosun'un ilk kez forma giydiği mücadelede Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

Arsenal, 12. dakikada Aubameyang'ın golüyle öne geçerken Crystal Palace, 54. dakikada eşitliği yakaladı.

Deplasman ekibinde golü kaydeden Aubameyang, 67. dakikada kırmızı kart gördü.

Crystal Palace formasını ilk kez giyen Cenk Tosun, 68. dakikada oyuna dahil oldu.

Crystal Palace 1-1 Arsenal | Maçın golleri ve özeti

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