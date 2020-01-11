Haber Giriş: 11.01.2020 - 11:55,
Crystal Palace 1-1 Arsenal | Maçın golleri ve özeti
Crystal Palace, Milli futbolcu Cenk Tosun'un ilk kez forma giydiği mücadelede Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.
Arsenal, 12. dakikada Aubameyang'ın golüyle öne geçerken Crystal Palace, 54. dakikada eşitliği yakaladı.
Deplasman ekibinde golü kaydeden Aubameyang, 67. dakikada kırmızı kart gördü.
Crystal Palace formasını ilk kez giyen Cenk Tosun, 68. dakikada oyuna dahil oldu.
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