Cruzeiro küme düştü
Brezilya'nın köklü ekibi Cruzeiro, kendi evinde Palmeiras'a 2-0 yenildi ve 98 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü.
Brezilya'nın köklü ekibi Cruzeiro, kendi evinde Palmeiras'a 2-0 yenildi ve tarihinde ilk kez küme düştü.
38. hafta mücadelesinde Cruzeiro, sahasında karşılaştığı maçta Palmeiras'a 2-0 yenildi ve karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı. Palmeiras'ın gollerini 58. dakikada Ze Rafael ve 84'te Dudu kaydetti.
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, 2001 yılında Cruzeiro forması giymiş, ardından Parma'ya transfer oldu. Ertesi sene tekrar eski takımına dönen Brezilyalı, buradan Fenerbahçe'ye gelerek uzun yıllar çubukluyu giydi.
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