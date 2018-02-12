Crowder’dan Cleveland’a gönderme
Cleveland Cavaliers’ın takasla Utah Jazz’a gönderdiği Jae Crowder, Jazz formasını giydiği ilk maç olan Portland mesaisinden sonra eski takımına göndermede bulundu.
Cleveland Cavaliers takasın son gününde yaptığı hamlelerle NBA’de büyük ses getirmişti. Sezon başı Irving takasının iki önemli isminden biri olan Crowder, son takas döneminde Utah Jazz’a gönderilmişti.
Portland maçının sonrasında basın mensuplarına konuşan Crowder, eski takımı Cleveland’a taş atmayı ihmal etmedi. Crowder, “Böyle iyi oyuncularla birlikte yeniden basketbol oynarken keyif almaya başladım. Sistemi olan bir takımda oynamayı seviyorum. Eğlenceli olacak” diye konuştu. Tecrübeli oyuncu Jazz’daki ilk maçında 28 dakika süre alıp 15 sayı 5 ribaunt 3 asistlik katkıda bulundu. (NBAgünlükleri)
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