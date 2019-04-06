Crouch'ın G.Saray'a attığı gol, "En İyi Akrobatik Gol" seçildi!
İngiliz Peter Crouch'ın 2006 yılında, Liverpool formasıyla Galatasaray'a attığı gol, UEFA tarafından "En İyi Akrobatik Gol" seçildi! Yarıştığı adaylar arasında Ronaldo ve Bale gibi isimler de vardı...
UEFA'nın resmi sitesinde düzenlediği "En İyi Akrobatik Gol" anketinde 4 aday vardı...
- Ronaldo: Real Madrid v Juventus, 2018
- Bale: Liverpool v Real Madrid, 2018
- Mandzukic: Juventus v Real Madrid, 2017
- Crouch: Liverpool v Galatasaray, 2006
Bu 4 aday arasından Peter Crouch'ın Galatasaray'a attığı golün "En İyi Akrobatik Gol" seçilmesi bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabının yaptığı bu anketi kazanan Crouch, "Kazanacağımı biliyordum çünkü aralarındaki en umutsuz olan bendim ve yardım istedim. Onlar birçok ödül kazandı, bırakın da bunu ben kazanayım ve çocuklarıma kimleri yendiğimi anlatayım." açıklamasında bulundu.
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