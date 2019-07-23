Cristiano Ronaldo'ya tecavüz davasında müjde!
2009 yılında Kathryn Mayorga tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya sevindirici haber geldi.
Las Vegas Savcılığı, tecavüz iddiasıyla suçlanan Cristiano Ronaldo'nun "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıkladı.
ABD savcıları, futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun tecavüzle suçlanmasından sonra suçlanmayacağını belirtti.
34 yaşındaki Kathryn Mayorga, eski Real Madrid oyuncusunun 2009 yılında Las Vegas otelde tecavüz ettiğini iddia etmişti. 33 yaşındaki Ronaldo iddiaları reddetmişti.
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