Cristiano Ronaldo'ya sponsor darbesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
05.10.2018 - 00:24, Son Güncelleme:

Cristiano Ronaldo'ya sponsor darbesi

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Cristiano Ronaldo'ya sponsor darbesi

Dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo'ya en büyük sponsoru Nike'tan darbe geliyor.

Tecavüz suçlamalarının kıskacında kalan 33 yaşındaki futbolcu hakkında Nike firmasından bir açıklama geldi. AFP'nin haberine göre Nike'tan üst düzey bir yetkili, Ronaldo hakkında çıkan haberlerden dolayı endişe içinde olduklarını ve olayı yakından takip ettiklerini beyan etti.

Portekizli yıldız 2009'ta gerçekleştiği iddia edilen tecavüz suçlamasını reddetti.

Ronaldo'nun Nike ile 2016'da başlayan süresiz sözleşmesi bulunuyor.

"9 YILDIR TRAVMA YAŞIYOR"

2009 yılında Las Vegas'ta gerçekleştiği iddia edilen olayın içinde bulunan Katherine Mayorga, söz konusu olayın araştırılmasını istediğini fakat Ronaldo'nun hapis yatmasını istemediğini dile getirdi. İddialara göre Ronaldo, konu hakkında sessiz kalması için ona 375 bin dolar verdi ve bir sessizlik sözleşmesi imzalandı. Katherine Mayorga, bu olay yüzünden psikolojik rahatsızlık çektiği konusunda psikiyatr raporu aldı.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMINA ALINMADI

Portekiz Milli Takımı’nın Polonya ve İskoçya ile oynayacağı maçlarının kadrosu açıklandı. Beşiktaşlı futbolculardan Pepe kadroya çağırılırken, Ricardo Quaresma ise kadroya alınmadı. Ayrıca Juventus’ta forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da kadroda yer almadı.

 

 

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