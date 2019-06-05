Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davası düşürüldü
Cristiano Ronaldo'nun ABD'deki tecavüz davası, karşı tarafın şikayetini geri çekmesi üzerine düştü.
Dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ABD'de yürütülen tecavüz davası düşürüldü.
Portekizli futbolcu tarafından 2009 yılında Las Vegas'ta tevacüze uğradığı iddiasıyla mahkemeye giden Kathyrn Mayorga'nın avukatları şikayetlerini geri çekti.
Mayorga, bu olay sonrasında sessiz kalması için Ronaldo'dan 375 bin dolar aldığını ifade etmişti.
Taraflar arasında yeni bir anlaşma yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.
Cristiano Ronaldo tecavüz iddialarına, "Bana yöneltilen bu suçlamaları reddediyorum. Bunlar yalan haberler. Ben mutlu bir adamım ve her şey çok güzel." diye yanıt vermişti.
Ronaldo'nun Atletico Madrid'e karşı yaptığı hat-trick'i hatırlayalım...
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