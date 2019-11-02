Cristiano Ronaldo'nun annesinden flaş suçlama!
Kariyerinde 5 tane Ballon d'Or ödülü bulunan Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, futbolda mafyanın olduğunu iddia etti.
Spor Arena Dış Haber | 702 gole ulaşarak tarihin en fazla gol atan oyuncusu rekoruna göz kırpan Cristiano Ronaldo için flaş bir açıklama geldi.
Portekizli yıldızın annesi Dolores Aveiro, SINC Noticias’a özel bir röportaj verdi ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu...
''OĞLUM İSPANYOL VEYA İNGİLİZ OLSAYDI...''
Aveiro, ''Futbolda bir mafya var. Eğer futbol mafyası olmasaydı oğlum daha fazla ödül kazanırdı, daha fazla Ballon d'Or'u olurdu. Eğer yaşananlara bakarsanız bunun mafya yüzünden olduğunu görebilirsiniz.. Benim oğlum İspanyol ya da İngiliz olsaydı şu anda ona yaptıklarını yapamazlardı. Ama o bir Portekizli...'' ifadelerini kullandı.
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