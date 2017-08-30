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Cristiano Ronaldo'nun aile saadeti

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Real Madrid'in başarılı oyuncusu Cristiano Ronaldo, Istagram hesabından ailesiyle bir fotoğrafını paylaştı. Ronaldo, paylaştığı fotoğrafın altına 'Aile saadeti' yazdı. Fotoğraf milyonlarca kişi tarafından beğenildi

Hürriyet Haber
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UEFA’dan geçen hafta üçüncü kez ‘Dünyanın En Eyi Futbolcusu Unvanı’nı kazanan Cristiano Ronaldo, önceki gün Instagram’da ilk kez paylaştığı aile pozuyla hayranlarını şaşırttı. Son Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı’nın yıldızı 32 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun aile pozunda, ekim ayında döndüncü çocuğunu doğuracak olan model sevgilisi Georgina Rodriguez (22), büyük oğlu Cristiano Jr. (7) ve haziran ayında ağabeyleri gibi taşıyıcı bir anneden doğan ikizleri Mateo ve Eva vardı.

Ronaldo fotoğrafa “Aile saadeti” notunu iliştirdi. Fotoğraf, Instagram’da 6.3 milyondan fazla kişi tarafından beğenildi.

Ronaldo'nun Instagram hesabından paylaştığı o fotoğraf:

Cristiano Ronaldonun aile saadeti

Cristiano RonaldoReal MadridGeorgina Rodriguez
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