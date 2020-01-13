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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2020 - 10:39,Son Güncelleme:/

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral mesajı

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Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral mesajı

Juventus'un süperstarı Cristiano Ronaldo, Roma maçında sakatlanan Milli futbolcumuz Merih Demiral için paylaşımda bulundu.

Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından Merih Demiral paylaşımında bulundu. Portekizli yıldız, Roma maçının 19. dakikasında sakatlanan Milli futbolcuyu unutmadı...

Ronaldo, Merih'e sarıldığı bir fotoğrafı paylaşırken ''Geçmiş olsun kardeşim'' notunu düştü.

Merih Demiral'ın yerde kaldığı pozisyonda yardımına ilk koşan isim de Cristiano Ronaldo olmuştu.

Juventus'ta Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral arasındaki yakınlık dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu, geldiği günden bu yana Merih'e yardımcı olurken yaptığı açıklamalarla genç futbolcuyu oldukça beğendiğini kaydetmişti. 

INSTAGRAM REKORU ONDA

Instagram'da 197 milyon takipçisi bulunan Cristiano Ronaldo, Instagram'da en çok takipçisi bulunan spor insanı ünvanını taşıyor.

Cristiano Ronaldodan Merih Demiral mesajı

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