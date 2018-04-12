Cristiano Ronaldo penaltı pozisyonu hakkında: 'Juventuslu oyuncuların...'
Ronaldo, Real Madrid'in Juventus'a 3-1 yenilmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktığı maçın ardından konuştu. Portekizli yıldız, penaltı ve maç hakkındaki görüşlerini dile getirdi.
90+8. dakikada attığı penaltı golüyle Real Madrid'e turu getiren Cristiano Ronaldo, "Acı çektik, bu öğrenmemize yardımcı oluyor, bu oyun bir derse değer. Futbolda hiçbir şey verilmez, sonuna kadar savaşmalısınız. Bugün Madrid daha fazla gol atabilirdi ancak Juventus ve Buffon iyiydi. Biz sadece galip geldik" dedi.
Penaltı pozisyonunu da yorumlayan Portekizli yıldız, "Juventuslu oyuncuların neden itiraz ettiğini anlamıyorum, Lucas arkadan itildi. Eğer penaltı yapmasalar, gol olacaktı. Böyle anlarda nabız artıyor ancak ben sakindim. Belirleyici olacağını biliyordum" dedi.
Yarı final için de konuşan tecrübeli oyuncu, "Futbolda her şey olabilir. Çok iyi değildik, bu da öğrenmemize hizmet edecek. Adım adım gideceğiz" ifadesini kullandı.
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