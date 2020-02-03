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Haber Giriş: 03.02.2020 - 11:51,Son Güncelleme:/

Cristiano Ronaldo, Ocak ayında şov yaptı! Rekora bir kaldı...

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Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun Ocak ayında yapmadığı şey kalmadı...

Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla geride bıraktığımız Ocak ayında harika bir performans sergiledi.

Ronaldo, Serie A'da üst üste 9 maçta gol atma başarısı gösterdi. İtalya'da bu istatistiğin de üzerine çıkabilen tarihte tek bir oyuncu bulunuyor.

David Trezeguet, Serie A'da üst üste 10 maçta gol atma başarısı göstermişti. Ronaldo, önümüzdeki maçta gol atması halinde bu rekoru da kırmış olacak.

İşte Cristiano Ronaldo'nun Ocak ayında ortaya koyduğu 'çılgın' performans...

Cristiano Ronaldo, Ocak ayında şov yaptı Rekora bir kaldı...

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