Cristiano Ronaldo, kariyerinde 700. golünü attı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCristiano Ronaldo, kariyerinde 700. golünü attı
GeriFutbol Cristiano Ronaldo, kariyerinde 700. golünü attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Cristiano Ronaldo, kariyerinde 700. golünü attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İtalya Serie A ekibi Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz’in EURO 2020 Elemeleri grup maçında Ukrayna’ya 2-1 kaybettiği maçta penatlıdan attığı golle futbol kariyerinin 700’üncü golünü kaydetti.

Cristiano Ronaldo Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müllerden sonra milli takım ve kulüp formasıyla 700 gol barajını geçen 6’ncı futbolcu oldu.

34 yaşındaki Portekizli oyuncu, kariyerinde çıktığı 973 maçta 700 gol atarken 219 gole de katkıda bulundu. Ronaldo, bu maçlarda 54 kez de hat-trick sevinci yaşadı. Portekizli süper yıldız, kulüp kariyerinde Sporting Lizbon ile 5, Manchester United ile 118, Real Madrid ile 450 ve Juventus’ta 32 gol kaydederken, milli takım forması ile de 95 kez ağları sarstı.

Futbol hayatında Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid’de forma giyen Ronaldo, 2018 yılından bu yana ise Juventus’ta top koşturuyor.

Merih Demiral: Ne mutlu Türküm diyene
Merih Demiral: "Ne mutlu Türküm diyene!"

Cristiano Ronaldo, kariyerinde 700. golünü attı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fikret Orman'dan açıklama! Desteklediği başkan adayı var mı?
İsmail Ünal: "Her şey büyük Beşiktaş için"
Busenaz Sürmeneli: "Olimpiyat kotası kesmez, madalya lazım"
Fransızların iki yüzlüğü ortaya çıktı