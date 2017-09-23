Cristiano Ronaldo ile Georgina'nın düğün tarihi belli oldu

Georgina'nın Ronaldo'yla birlikte gittiği Sporting Lizbon'ın stadı Alvalade'de nişan yüzüğünü göstermesinin ardından başlayan spekülasyonlar giderek artıyor.
İkilinin Georgina Rodriguez doğum yaptıktan sonra yani gelecek yıl evleneceği iddia edildi.
23 yaşındaki modelin şu anda gelinlik için aramalara başladığı savunulurken Georgina'nın gelinliğe sığabilmek için düğünü doğum sonrasında yapmak istediği belirtildi.
Hamileyken düğün yapmayı mantıklı bulmayan Georgina Rodriguez, evliliğin tadını sakin bir şekilde çıkarabilmek için doğum sonrasını bekleyecek ve bu sırada hazırlık yapacak.
Bu arada Georgina'nın yüzüğünün değerinin 226 bin euro olduğu iddia edildi. Fotoğraf üzerinden yola çıkan hayranlar yüzükle ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda takının boyutuna bakarak bunun bir nişan yüzüğü olduğuna kanaat getirdiler.
Öte yandan locada Georgina Rodriguez'in şarap içmesi eleştiri konusu oldu. Hamile olan genç kadının içki içmemesi gerektiği konuşuldu. (CNN Türk)