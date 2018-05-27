Cristiano Ronaldo: Birkaç hafta sonra açıklayacağım
Real Madrid'de tarih yazmaya devam eden Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.
Dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3. kez takımıyla kazandı. Ronaldo finalde gol atamasa da 15 golle turnuvanın gol kralı oldu. 33 yaşında olan Portekizli yıldız Real Madrid'deki geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Ronaldo şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki günlerde taraftarlara geleceğim hakkında bir cevap vereceğim. Real Madrid'de olmak çok güzel. Buradaki oyuncuların kalıp kalmayacağı önemli değil, daha yeni tarih yazdık."
"Şimdi dinlenmeliyim. Sonra Portekiz Milli Takımı'na gideceğim. Birkaç hafta sonra konu hakkında açıklama yapılacaktır."
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