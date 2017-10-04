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Cristiano Ronaldo, Ballon d’Or ödülünü sattı!

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülünü açık artırmayla sattı.

Hürriyet Haber
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İspanya La Liga takımlarından Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo’nun, 2013 yılında kazandığı Ballon d’Or ödülü Make-A-Wish adlı yardım organizasyonun düzenlediği gecede açık artırmayla €600,000 karşılığında satıldı.

Ödülü satın alan kişinin Israil’in en zengin adamlarından biri olan Idan Ofer olduğu öğrenildi. Ayrıca geceye Josep Guardiola ve José Mourinho da katılarak Make-A-Wish organizasyonuna bağışta bulundu.

Make-A-Wish’in bu parayı ölümcül hastalıklarla boğuşan çocuklara yardım için kullanacağının altı çizildi.(Sözcü)

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