Crespo'dan flaş sözler: Emre Belözoğlu...
Arjantin futbolunun fenomen isimlerinden Hernan Crespo, Türkiye'ye dair önemli açıklamalarda bulundu.
"CENGİZ ÜNDER'İ CANLI İZLEYİNCE FARKLI BİR İSİM OLDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ"
Serie A'yı yakından takip etmeye devam ediyorum. Cengiz Ünder'i birçok kez Roma'da izleme fırsatı buldum. Kendisi çok iyi ve gelecek vadeden bir futbolcu. Roma'da o atmosferde futbol oynamak inanılmaz zordur. Fakat Cengiz Ünder bu zorluğu kolaya çevirdi ve Roma'nın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Geçtiğimiz sezon bizlere neler yapacağının sinyallerini vermişti. Bu seneye de bıraktığı yerden başladı. Cengiz'i canlı olarak izlediğinizde sahadaki diğer oyunculardan farklı bir oyuncu olduğuna kısa sürede ikna olabiliyorsunuz. Çok önemli yetenekleri var. Bana göre çok önemli bir geleceğe sahip.
"FUTBOLCUYKEN TÜRKİYE'DEN HİÇ TEKLİF ALMADIM"
Profesyonel futbolcuyken Türk takımlarından resmi bir teklif almadım. Bu coğrafyada futbol oynamak isterdim ama artık futbolu bıraktım.
"BELKİ TEKNİK DİREKTÖR OLARAK GELİRİM"
Teknik direktörlük yapmaya başladım. Bundan sonrası için de "Neden olmasın?" diyorum. Teklif gelirse değerlendirmek isterim.
"GALATASARAY'I TUTUYORUM"
Galatasaray'da oynayan arkadaşlarım var. Bu yüzden Süper Lig'de Galatasaray'ı tutuyorum.
"EMRE BELÖZOĞLU BÜYÜK BİR FENOMEN"
Emre Belözoğlu da büyük bir fenomen. Kendisi eski takım arkadaşım. Aramızda 5 yaş var, ben teknik direktör oldum fakat Emre futbol oynamaya devam ediyor. Ona ve kariyerine büyük saygı duyuyorum.
"2005'DEKİ FİNALİ HATIRLAMAK İSTEMİYORUM"
İstanbul'a her geldiğimde 2005'de kaybettiğimiz final aklıma geliyor. Aslında o günü hiç hatırlamak istemiyorum. Elimden gelse o gün yaşadıklarımızın hepsini unutmak isterim.
"KUPAYI UMARIM RIVER PLATE KAZANIR"
River Plate ile bu kupayı kazanma şansımı yakalamıştım. Aynı zamanda bir koyu bir River Plate taraftarıyım. Bu soruyu bana sorarsanız bu konuda objektif olamayabilirim. River Plate'in kupayı kazanmasını isterim. İlk maç çok çetin bir mücadeleye sahne oldu. İki takım da en iyilerini ortaya koymak için savaştı ama maç 2-2 sona erdi. Cumartesi günü neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Umuyorum ve istiyorum ki River Plate kupayı kazanacak. (HaberGlobal)
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