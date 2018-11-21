Crespo'dan flaş sözler: Emre Belözoğlu...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Futbol
21.11.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

Crespo'dan flaş sözler: Emre Belözoğlu...

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Crespo'dan flaş sözler: Emre Belözoğlu...

Arjantin futbolunun fenomen isimlerinden Hernan Crespo, Türkiye'ye dair önemli açıklamalarda bulundu.

"CENGİZ ÜNDER'İ CANLI İZLEYİNCE FARKLI BİR İSİM OLDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ"

Serie A'yı yakından takip etmeye devam ediyorum. Cengiz Ünder'i birçok kez Roma'da izleme fırsatı buldum. Kendisi çok iyi ve gelecek vadeden bir futbolcu. Roma'da o atmosferde futbol oynamak inanılmaz zordur. Fakat Cengiz Ünder bu zorluğu kolaya çevirdi ve Roma'nın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Geçtiğimiz sezon bizlere neler yapacağının sinyallerini vermişti. Bu seneye de bıraktığı yerden başladı. Cengiz'i canlı olarak izlediğinizde sahadaki diğer oyunculardan farklı bir oyuncu olduğuna kısa sürede ikna olabiliyorsunuz. Çok önemli yetenekleri var. Bana göre çok önemli bir geleceğe sahip.

"FUTBOLCUYKEN TÜRKİYE'DEN HİÇ TEKLİF ALMADIM"
Profesyonel futbolcuyken Türk takımlarından resmi bir teklif almadım. Bu coğrafyada futbol oynamak isterdim ama artık futbolu bıraktım.

"BELKİ TEKNİK DİREKTÖR OLARAK GELİRİM"
Teknik direktörlük yapmaya başladım. Bundan sonrası için de "Neden olmasın?" diyorum. Teklif gelirse değerlendirmek isterim.

"GALATASARAY'I TUTUYORUM"
Galatasaray'da oynayan arkadaşlarım var. Bu yüzden Süper Lig'de Galatasaray'ı tutuyorum.

En Çok Oynanan Bahis
  • 101Galatasaray - Konyaspor
    3
    MS1
    1,65
    4899kez oynandı
Hemen Oyna
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"EMRE BELÖZOĞLU BÜYÜK BİR FENOMEN"
Emre Belözoğlu da büyük bir fenomen. Kendisi eski takım arkadaşım. Aramızda 5 yaş var, ben teknik direktör oldum fakat Emre futbol oynamaya devam ediyor. Ona ve kariyerine büyük saygı duyuyorum.

"2005'DEKİ FİNALİ HATIRLAMAK İSTEMİYORUM"
İstanbul'a her geldiğimde 2005'de kaybettiğimiz final aklıma geliyor. Aslında o günü hiç hatırlamak istemiyorum. Elimden gelse o gün yaşadıklarımızın hepsini unutmak isterim.

"KUPAYI UMARIM RIVER PLATE KAZANIR"
River Plate ile bu kupayı kazanma şansımı yakalamıştım. Aynı zamanda bir koyu bir River Plate taraftarıyım. Bu soruyu bana sorarsanız bu konuda objektif olamayabilirim. River Plate'in kupayı kazanmasını isterim. İlk maç çok çetin bir mücadeleye sahne oldu. İki takım da en iyilerini ortaya koymak için savaştı ama maç 2-2 sona erdi. Cumartesi günü neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Umuyorum ve istiyorum ki River Plate kupayı kazanacak. (HaberGlobal)

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