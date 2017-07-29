Crespo, Parma'nın ikinci başkanı oldu

Borçları nedeniyle iki yıl önce iflas ederek amatör kümeye kadar düşen Parma'da, iki ayrı dönemde toplam yedi sezon forma giyen 42 yaşındaki Crespo'nun başkan yardımcılığına getirildiği, kulübün internet sitesinden duyuruldu.



Crespo da sosyal medya hesabından Parma hissedarlarına teşekkür ederek, "Sabır, sevgi ve tevazu ile tarih yazmaya devam edeceğiz. Bir kez daha." ifadelerini kullandı.



1996-2000 yıllarında Parma formasını giyen Crespo, 35,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle dünya rekoru kırmış ve Lazio'ya transfer olmuştu. Inter, Chelsea, Milan gibi Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde mücadele eden Arjantinli futbolcu, 2009 yılında yeniden Parma'ya dönmüş ve 37 yaşında kariyerini bu kulüpte noktalamıştı.



1990'lı yıllarda İtalyan futbolunun başarılı takımlarından biri olan ve o dönem müzesine 1 Kupa Galipleri Kupası, 2 UEFA Kupası, bir Süper Kupa, 3 İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası götüren Parma, gelecek sezon İtalya İkinci Futbol Ligi'nde (Serie B) mücadele edecek.