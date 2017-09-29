CR7 zam istedi! Yıllık 105 milyon lira...

Toni Kross, Varane, Marcelo ve Benzema gibi yıldızlarıyla sözleşme uzatan Real Madrid’de gözler, takımın süperstarı Cristiano Ronaldo’ya çevrilmişti.
Ronaldo, 2021’e kadar olan kontratının yenilenmesi konusunda, “Ben burada mutluyum. Ancak sözleşme sorusunu, Başkan Florentino Perez’e sormanız gerek” cevabını vermişti.
Real’e yakınlığı ile bilinen Marca Gazetesi, 32 yaşındaki Portekizli oyuncunun 22 milyon Euro (92.5 milyon TL) olan yıllık ücretinde zam istediğini belirtti. CR7’nin istediği rakamın 25 milyon Euro (105 milyon TL) olduğu, ancak Real cephesinin bu rakama pek sıcak bakmadığı öne sürüldü. Los Galacticos ile Ronaldo’nun menaceri Jorge Mendes’in önümüzdeki günlerde masaya oturup, bu konuda ortak bir noktada buluşmaları bekleniyor. (Fanatik)