Coutinho'ya Ada'dan talip var! Dönüş sinyali...
Barcelona'da mutsuz olduğu söylenen Brezilyalı Coutinho için Mundo Deportivo'dan çarpıcı bir iddia geldi. Ada'dan talip var!
Liverpool'dan Barcelona'ya 130 milyon Euro karşılığında transfer olan Brezilyalı Coutinho, Katalan ekibinde şu ana kadar beklentileri karşılayabilmiş değil. (46 maç - 16 gol - 10 asist)
Levante ile oynanan kupa maçında Messi ve Suarez dinlendirilmiş, tüm gözler üzerine çevrilmişti ve penaltıdan attığı golle rövanş maçı öncesi takımının tur umutlarını ayakta tutmayı başardı.
2 Aralık'tan sonra oynanan 4 La Liga maçında da ilk 11'de değildi ve forma rekabetinde Dembele'nin gerisine düştüğü için mutsuz olduğu söyleniyor.
Bu huzursuzluktan faydalanmak isteyen Manchester United ise, Mundo Deportivo'nun iddiasına göre, Brezilyalı oyuncuyu Premier Lig'e geri döndürmek için girişimde bulundu.
Coutinho ise bu transfere şu an için sıcak bakmadığını, sezonu Barcelona'da noktalamak istediğini belirtti. Eğer sezon sonu geldiğinde de durumunda bir değişiklik olmazsa, yedek kalmaya devam ederse, Manchester United'ın teklifini ciddi şekilde düşünebileceği belirtildi.
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