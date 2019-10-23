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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.10.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Courtois'dan skor itirafı: Anlamı yok...

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Şampiyonlar Ligi'nde 27 Kasım 2018'den bu yana ilk kez bir maçı gol yemeden tamamlayan Thibaut Courtois, Galatasaray maçının skor açısından rahat geçmediğini itiraf etti. Belçikalı eldiven, çektikleri 26 şutun pek bir anlamı olmadığını ve maçın son dakikalarda 1-1'e gelebileceğini söyledi.

Spor Arena Dış Haber | Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, temsilcimiz Galatarasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Üst üste 12 maç gol yeme serisini Galatasaray karşısında bozan Belçikalı eldiven, özeleştiri yaptı ve skorborda yansımadığı sürece sarı kırmızılı kaleye çektikleri 26 şutun çok büyük bir anlam ifade etmediğini söyledi.

Maç sonunda yalnızca skorborda baktığının altını çizen 27 yaşındaki Courtois, hücumda daha efektif olmaları gerektiğini belirterek son dakikalarda skorun 1-1 olabileceğini ancak tüm çabalarıyla galip gelmeyi başardıklarını ifade etti.

Zinedine Zidane: Courtois bizi yenilgiden kurtardı
Zinedine Zidane: "Courtois bizi yenilgiden kurtardı"

Thibaut Courtois'nın açıklamaları şu şekilde:

Böyle maçları kesinlikle kazanmanız gerekiyor. Zor ve skor açısından yakın geçen bir maçtı. Ben maç sonunda skorborda bakarım. Skora yansımadığı taktirde çektiğiniz 26 şutun bir anlamı yok. Son dakikalarda 1-1 olabilirdi. Maç giderek karmaşık hale gelebilirdi.

Courtoisdan skor itirafı: Anlamı yok...

Courtoisdan skor itirafı: Anlamı yok...

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