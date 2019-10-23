Courtois'dan skor itirafı: Anlamı yok...
Şampiyonlar Ligi'nde 27 Kasım 2018'den bu yana ilk kez bir maçı gol yemeden tamamlayan Thibaut Courtois, Galatasaray maçının skor açısından rahat geçmediğini itiraf etti. Belçikalı eldiven, çektikleri 26 şutun pek bir anlamı olmadığını ve maçın son dakikalarda 1-1'e gelebileceğini söyledi.
Spor Arena Dış Haber | Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, temsilcimiz Galatarasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Üst üste 12 maç gol yeme serisini Galatasaray karşısında bozan Belçikalı eldiven, özeleştiri yaptı ve skorborda yansımadığı sürece sarı kırmızılı kaleye çektikleri 26 şutun çok büyük bir anlam ifade etmediğini söyledi.
Maç sonunda yalnızca skorborda baktığının altını çizen 27 yaşındaki Courtois, hücumda daha efektif olmaları gerektiğini belirterek son dakikalarda skorun 1-1 olabileceğini ancak tüm çabalarıyla galip gelmeyi başardıklarını ifade etti.
Thibaut Courtois'nın açıklamaları şu şekilde:
Böyle maçları kesinlikle kazanmanız gerekiyor. Zor ve skor açısından yakın geçen bir maçtı. Ben maç sonunda skorborda bakarım. Skora yansımadığı taktirde çektiğiniz 26 şutun bir anlamı yok. Son dakikalarda 1-1 olabilirdi. Maç giderek karmaşık hale gelebilirdi.
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