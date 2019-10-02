Courtois şoku! İkinci yarıya çıkmadı...
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu maçında Real Madrid sahasında Belçika ekibi Club Brugge 2-2 berabere kalırken, yediği gollerle tepki çeken Real kalecisi Courtois, ikinci yarıya çıkmadı.
Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Belçika ekibi Clup Brugge 9 ve 39'da Dennis'in attığı gollerle Real karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İspanyol ekibinin yedeği gollerde hatalı olan kaleci Thibaut Courtois'e ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Real Madrid taraftarları büyük tepki göstererek ıslıkladı. Bu tepkilerin ardından 27 yaşındaki Belçikalı kaleci maçın ikinci yarısına çıkmadı.
Courtois'nın yerine ikinci yarıda kaleye Areola geçti.
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