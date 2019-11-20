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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.11.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Coşkun Demirbakan: "Burada 'Kurtuluş Savaşı' gibi bir şey yaşanıyor"

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Coşkun Demirbakan: "Burada 'Kurtuluş Savaşı' gibi bir şey yaşanıyor"

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, "Eskişehirspor büyük bir camiadır ancak şimdilerde seviye düşmüş. Önce Eskişehirspor'un itibarını yerine getirmemiz gerekiyor." dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi üyeleriyle bir kafede bir araya gelen Demirbakan, burada yaptığı konuşmada, bu sezon zor durumda göreve geldiklerini belirterek, Eskişehirspor'a layık olmak için çalışacaklarını kaydetti.

Siyah-kırmızılı kulübün 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurulu'nda Eskişehirspor'a yakışan, güvenilir, sözü geçen ve lobisi olan bir yönetimin göreve gelmesini istediğini anlatan Demirbakan, şöyle konuştu:

"Öyle adamlar çıkıyor ki amatör spor kulübü idare edemeyecek düzeydeler, kalkıp Eskişehirspor'a talip oluyorlar. Eskişehirspor'un ismine zarar veriyorlar. Eskişehirspor'u dürüst kişiler yönetsin. Gerçekleri açıklasınlar, tutarlı olsunlar. Eskişehirspor büyük bir camiadır ancak şimdilerde seviye düşmüş. Önce Eskişehirspor'un itibarını yerine getirmemiz gerekiyor. Burada 'Kurtuluş Savaşı' gibi bir şey yaşanıyor. Herkes Eskişehirspor etrafında birleşsin. Bu kulübe sahip çıkalım. Bu şehrin göz bebeği Eskişehirspor'dur."

TSYD Şube Başkanı Sadi Seda ise Eskişehirspor sezon başından bu yana çok zor günlerden geçirdiğini anımsatarak, teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın görevi gelmesinin ardından sportif anlamda iyi işlerin yapılmaya başlandığını bildirdi.

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