Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.00'te özel uçakla Merzifona hareket etti. Trabzonsporun buradan da kara yoluyla Çoruma geçeceği belirtildi.

Çorum Belediyespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Çorum Belediyespor Trabzonspor maçı bugün saat 14:30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor, Çorum’a 8 eksikle gitti

Bordo-mavililerin Çorum kafilesinde Esteban, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Batuhan, Bero, Bongonda, Castillo, Volkan Şen, Rodallega, ve Ndoye olmak üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Burak, Kucka, Hubocan, Abdülkadir, cezalı olan Sosa ve Yusufun yanı sıra Onur ile Olcay Çoruma götürülmedi.

Trabzonspor'da Sosa'ya aile morali



Arjantinli futbolcunun eşi ve çocukları Trabzon'a geldi. Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen ve bu akşam kupada Çorum Belediyespor karşısında forma giyemeyecek Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, eşi ve çocuklarına kavuştu.



Sosa'nın eşi Carolina Alurralde ve ikiz kız çocukları, THY'ye ait uçakla dün gece Milona'dan Trabzon'a geldi. Havalimanında mutlu olduğu gözlenen Arjantinli futbolcu, yanında getirdiği oyuncaklarla çocuklarını karşıladı, onlarla bavulları gelene kadar bir süre oynadı. Sosa, daha sonra eşi ve çocuklarıyla kaldığı otele ait araca binerek havalimandan ayrıldı. Milano'da eşyalarını toplayan ve bazı özel işlerini hallederek dönen Carolina'nın Trabzon'u sevdiği ve kentte yaşamak istemediğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ailenin bu hafta içerisinde yönetim kurulu tarafından kendilerine önerilen uygun villardan birine yerleşeceği öğrenildi. İzinli olduğu için Çorum kafilesinde yer almayacak Sosa, Galatasaray maçı öncesi eşi ve çocuklarıyla hasret giderecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak, Kucka, Hubocan ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Antrenman öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay bir süre kaptan Onur Recep Kıvrak ile sohbet etti. Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı, son bölümde ise yarı sahada taktik maç oynandı. Neşeli oldukları görülen futbolcular, sık sık birbirleriyle de şakalaştılar. Trabzonspor bu akşam sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak saat 14.00’de özel uçakla Çorum’a hareket edecek.

Antrenmana ziyaret

Bu arada antrenman öncesi Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ile diğer kurul temsilcileri de antrenmanı izleyerek, teknik direktör Rıza Çalımbay’a başarılar diledi.

Tekelioğlu 1461 Trabzonspor ile anlaştı

Öte yandan, TFF 3üncü Ligde mücadele eden 1461 Trabzonun teknik direktör Sadi Tekelioğlu ile anlaştığı bildirildi. Bordo-mavi beyazlı takımın bu akşam Tekelioğlu ile resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.