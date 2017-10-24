Çorum Belediyespor deplasmanında Trabzonspor'dan 8 futbolcu yok

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde saat 11.00de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.00te özel uçakla Merzifona hareket etti. Trabzonsporun buradan da kara yoluyla Çoruma geçeceği belirtildi.
Bordo-mavililerin Çorum kafilesinde Esteban, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Batuhan, Bero, Bongonda, Castillo, Volkan Şen, Rodallega, ve Ndoye olmak üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Burak, Kucka, Hubocan, Abdülkadir, cezalı olan Sosa ve Yusufun yanı sıra Onur ile Olcay Çoruma götürülmedi.